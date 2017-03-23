Свердловчанин нанес восьмилетней падчерице многочисленные ножевые ранения и скрылся (ФОТО)

Сообщение в ОВД поступило от соседки потерпевшей, она сообщила, что ребенку нанесены множественные порезы.

На место инцидента выехали сотрудники ПДН, уголовного розыска, участковые и следователи. В квартире проживали девочка, ее мать и отчим, который, со слов ребенка, и нанес ей резаные раны.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает – ей вовремя оказана медицинская помощь. Подозреваемый скрылся с места преступления. Предполагается, что он уехал на электричке в Екатеринбург, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области. Ранее мужчина уже был судим по тяжкой статье, сейчас проводится комплекс ОРМ, направленных на задержание подозреваемого.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, кроссовки, черную вязаную шапку с синими полосками.

Граждан, располагающих, какой-либо информацией о местонахождении Акулова, просят обращаться в ГУ МВД России по Свердловской области по телефонам: +7 (343) 358-83-38, 358-71-61, +7 (904) 982-61-67.