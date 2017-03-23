Уходивший от полицейской погони пьяный водитель устроил лобовую аварию в Свердловской области: двое погибли (ВИДЕО)
23 марта 2017, 10:05Происшествия
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22 марта в Сухом Логу Свердловской области произошло смертельное ДТП.
Водитель автомашины «Форд», пытаясь скрыться от сотрудников ГАИ, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем отечественной модели.
Как пишет Е1, погибли водитель и пассажирка «десятки», еще один пассажир данного автомобиля получил серьезные травмы. Водитель «Форда», как установлено, был пьян, и полицейские преследовали его довольно долго.
Виновник ДТП не пострадал. Все обстоятельства аварии установят позже.
Видео: E1.RU
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