Женщина попала в больницу с отравлением после салата с гусеницей в ресторане Екатеринбурга

Как сообщила порталу Ура.ру потерпевшая, она заказала салат в одном из сетевых ресторанов с хорошей репутацией, доев блюдо, она обнаружила на дне тарелки гусеницу, о чем сообщила администратору ресторана.

Потерпевшей предложили не оплачивать счет. Казалось бы, что конфликт исчерпан, однако вечером девушке стало плохо. Она обратилась в медучреждение, где ей поставили диагноз – отравление.

Администрация ресторана связалась с потерпевшей и загладила вину предложенным ей сертификатом. В центральном офисе компании об инциденте ничего не слышали, но пообещали разобраться.