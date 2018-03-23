13-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил (ФОТО)

Вечером 22 марта автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого сидела женщина 1992 года рождения, двигаясь в сторону Екатеринбурга не сохранил дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ-2106. Пострадавшая машина в это время стояла на проезжей части, собираясь повернуть влево и пропуская встречные автомобили.