13-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил (ФОТО)
23 марта, 10:40Происшествия
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22 марта на автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в результате столкновения автомобилей 13-летняя пассажирка одного из авто получила черепно-мозговую травму.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 22 марта автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого сидела женщина 1992 года рождения, двигаясь в сторону Екатеринбурга не сохранил дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ-2106. Пострадавшая машина в это время стояла на проезжей части, собираясь повернуть влево и пропуская встречные автомобили.
За рулем ВАЗ-2106 находился мужчина 1998 года рождения. Его пассажир, 13 летняя девочка, сидевшая на переднем сидении и пристегнутая ремнем безопасности, получила в результате столкновения травму.
У девочки диагностирована ЧМТ и сотрясение головного мозга. Ребенка доставили в ЦГБ №3, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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