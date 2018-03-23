Автобус и грузовик столкнулись в лоб на Режевском тракте под Екатеринбургом (ФОТО)

Вечером 22 марта на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. По предварительной версии дорожной полиции, автобус выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с Mitsubishi Fuso.