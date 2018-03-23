«Десятка», «шестерка» и Мерседес столкнулись на Вагонке в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
23 марта, 19:40ПроисшествияИрина Анисимова
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«Десятка», «шестерка» и Мерседес столкнулись на улице Алтайская в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Три автомобиля пострадали в ДТП на Вагонке вечером 23 марта. По словам очевидцев, иномарка въехала в отечественную «шестерку». ВАЗ 2110 оказался в ДТП за Мерседесом.
«Десятка» и Мерседес, по наблюдениям очевидцев, не получили значительных повреждений. У «шестерки» разбит багажник.
Авария произошла неподалеку от регулируемого пешеходного перехода.
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Из-за ДТП на дороге образовалась незначительная пробка.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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