Рабочий погиб при обрушении старого цеха на УГМК в Ревде

22 марта около 17:30 на Среднеуральском медеплавильном заводе, который является частью холдинга УГМК, произошел несчастный случай. Погиб сотрудник подрядной организации ООО «OBA», которая проводит на заводе демонтаж старого цеха.

Сообщается, что во время работ на предприятии произошло обрушение старой постройки, и бригаду рабочих засыпало. Один из сотрудников подрядной организации скончался на месте, остальные получили травмы, пишет Ura.ru.

На предприятии проводятся проверки, в обстоятельствах случившегося разбирается следственный комитет. Напомним, это не единственный трагический случай на предприятии за последнее время – 14 марта одного из рабочих ударило электротоком, отчего он погиб на месте.