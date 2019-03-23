Апелляцию по делу об изнасиловании рассмотрят в Свердловском облсуде

Молодой человек полгода встречался с 13-летней девушкой, на момент произошедшего ему было 17 лет. Отношения подростков не были тайной ни для друзей, ни для родственников. Девушка засняла случай интимной близости со своим молодым человеком, что и стало одной из причин обвинения студента.