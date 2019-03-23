Апелляцию по делу об изнасиловании рассмотрят в Свердловском облсуде
Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловском облсуде рассмотрят апелляцию по делу студента из Каменска-Уральского, которого обвинили в изнасиловании 13-летней школьницы и приговорили к семи годам ИК строгого режима.
Молодой человек полгода встречался с 13-летней девушкой, на момент произошедшего ему было 17 лет. Отношения подростков не были тайной ни для друзей, ни для родственников. Девушка засняла случай интимной близости со своим молодым человеком, что и стало одной из причин обвинения студента.
Молодой человек получил наказание в виде семи лет лишения свободы, однако родственники и друзья студента не согласились с приговором и обвинили следователя в фабрикации дела.
Рассмотрение апелляции перенесено на 16 апреля, так как адвокат молодого человека не смог приехать в суд, информирует E1.ru.
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