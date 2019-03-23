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Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки

Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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