Ели трупы погибших: тагильская семья бросила в квартире без еды 23 кошки

Родственники пожилой тагильчанки знали о наличии в квартире животных, однако судьба кошек их не заботила: никто не приходил в квартиру, чтобы покормить зверей. Ключи от квартиры были у соседей, которые их первое время подкармливали, но затем и они отказались тратить на животных время и деньги.

Сколько животные ничего не ели, зоозащитники точно не знают. Но когда соседи их все же вызвали помочь одиноким животным, их встретила страшная картина: самые крепкие животные, чтобы как-то выжить, съели трупы уже погибших от голода сородичей.

Когда мы приехали в квартиру, зрелище было ужасным. Десять кошек погибли, соседка успела похоронить тела троих, но от остальных остались только лапки - выжившие кошки полностью обглодали трупы сородичей. Когда мы впервые дали им еду - они за нее дрались!рассказали редакции TagilCity.ru зоозащитники.

Ослабленные голодом организмы почти всех выживших кошек тоже не смогли справиться с последствиями лишений.

Увы, состояние животных было слишком тяжелым, у многих начался кровавый стул, начали отказывать почки - из-за долгого времени без еды и воды организмы кошек не смогли справиться. Часть животных погибли, еще часть пришлось усыпить, чтобы гуманно избавить от мучений,говорят тагильские волонтеры.