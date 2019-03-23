Посетители ТРЦ DEPO эвакуированы после сообщения о минировании
Сегодня, 21:27ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В торгово-развлекательном центре DEPO произошла эвакуация посетителей после того, как администрации поступил звонок о заложенной бомбе.
Сообщение о заложенной бомбе поступило в районе 20:20, 23 марта. Посетителей попросили, сохраняя спокойствие, покинуть ту часть здания, где находится парк развлечений «Мегалэнд» и мягкий кинотеатр. На место прибыли сотрудники полиции, пожарной и медицинской служб.
Редко получается выбраться с мужем вдвоём куда-то. В предыдущий раз при попытке сходить в кинотеатр не было билетов, в этот раз купили билеты заблаговременно, но также остались без просмотра фильма. Печально,рассказала редакции TagilCity.ru очевидица по имени Юля.
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