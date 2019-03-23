СКР отказался возбуждать дело о ранении двух полицейский в Екатеринбурге
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следственный комитет России по Свердловской области отказал в возбуждении уголовного дела о стрельбе, в ходе которой были ранены двое полицейских.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, что 5 февраля двое полицейских выезжали на вызов о неподобающем поведении жителей дома на улице Надеждинской. В ходе разбирательства одному сотруднику МВД пришлось обнажить табельное оружие. В этот момент конфликтный жилец оказал сопротивление, и правоохранитель непроизвольно выстрелил, ранив себя и коллегу.
По словам источника Znak.com, инициатор выезда получил 1000 рублей штрафа за курение в общественном месте.
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