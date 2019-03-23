СКР отказался возбуждать дело о ранении двух полицейский в Екатеринбурге

Напомним, что 5 февраля двое полицейских выезжали на вызов о неподобающем поведении жителей дома на улице Надеждинской. В ходе разбирательства одному сотруднику МВД пришлось обнажить табельное оружие. В этот момент конфликтный жилец оказал сопротивление, и правоохранитель непроизвольно выстрелил, ранив себя и коллегу.