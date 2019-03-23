В Екатеринбурге кипяток залил парковку в одном из дворов
Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: группа во ВКонтакте «Типичный Екатеринбург»/vk.com/te_ekb
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ночью 23 марта во дворе Екатеринбурга прорвало трубу с кипятком.
Сюжеты: Екатеринбург
Горячая вода залила двор и парковку возле дома №1 на улице Юмашева. Владельцы транспорта не могут забрать свои машины, так как все вокруг в воде.
На месте аварии работает аварийная бригада, температура воды в домах снижена. Дорога возле дома перекрыта правоохранительными органами.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники теплосетевой компании сообщили, что авария будет устранена до 23.00, информирует E1.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей