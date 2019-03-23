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В Екатеринбурге кипяток залил парковку в одном из дворов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге кипяток залил парковку в одном из дворов

Сегодня, 11:21ПроисшествияФото: группа во ВКонтакте «Типичный Екатеринбург»/vk.com/te_ekb
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