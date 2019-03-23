Жительнице Ирбита предоставили квартиру после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Ирбите женщина, которая проживала в аварийном жилье, получила квартиру только после вмешательства прокуратуры.
В декабре 2013 года многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим к сносу. Однако новое жильё хозяйке ветхой квартиры администрация так и не предоставила.
С соответствующим требованием ирбитская межрайонная прокуратура обратилась в суд. Иск удовлетворили, и мэрия города предоставила жительнице квартиру площадью 31,8 кв. м, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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