Мужчина погиб под колесами электрички Екатеринбург — Нижний Тагил
Сегодня, 13:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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На станции Шувакиш в Свердловской области погиб мужчина, сообщает пресс-служба Уральского управления на транспорте СКР.
Свердловчанин 1973 года рождения погиб под колесами поезда Екатеринбург — Нижний Тагил. Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, человек двигался вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.
По факту инцидента проводится проверка.
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