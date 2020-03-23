Свердловчанин 1973 года рождения погиб под колесами поезда Екатеринбург — Нижний Тагил. Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, человек двигался вдоль путей, машинист подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.