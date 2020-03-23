На складе боеприпасов ракетного завода под Мурманском прогремел взрыв

По предварительной информации, взрыв на складе произошел из-за нарушений техники безопасности во время погрузочно-разгрузочного процесса. Возгорания после взрыва не последовало. В результате ЧП ранения получили пять человек. Всем своевременно оказана помощь, погибших нет. Двое сотрудников находятся в больнице в тяжелом состоянии, у троих — травмы средней степени тяжести.