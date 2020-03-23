На складе боеприпасов ракетного завода под Мурманском прогремел взрыв
Сегодня, 09:33ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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На складе ракетно-артиллерийского завода под Мурманском произошел взрыв, пишут «Новые Известия».
По предварительной информации, взрыв на складе произошел из-за нарушений техники безопасности во время погрузочно-разгрузочного процесса. Возгорания после взрыва не последовало. В результате ЧП ранения получили пять человек. Всем своевременно оказана помощь, погибших нет. Двое сотрудников находятся в больнице в тяжелом состоянии, у троих — травмы средней степени тяжести.
По факту инцидента организована проверка.
Напомним, 5 августа 2019 года взрывы и пожар произошли на артиллерийских складах воинской части, расположенной в Ачинском районе. Пострадали 14 работников, еще один человек скончался.
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