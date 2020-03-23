В Кольцово проверяют самолет из Москвы из-за сообщения о минировании

Самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс Москва-Екатеринбург. Источник издания сообщил, что командир воздушного судна сообщил о минировании. После посадки самолета пассажиры были эвакуированы. Самолет проверяют сотрудники линейного отдела МВД.

В России с 3 марта началась волна лжеминирований. По всей стране поступила информация о минировании порядка 50 самолетов. Вчера, 22 марта, в Кольцово из-за сообщения о бомбе также проверяли самолет из Москвы.