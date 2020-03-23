В консульстве Италии в Екатеринбурге ищут бомбу

Сотрудников консульства эвакуировали, на место выехали силовики и спецслужбы, территорию проверяют саперы. Ведомства пока воздерживаются от комментариев касательно инцидента.

Напомним, в Екатеринбурге каждый месяц эвакуируют суды, школы, детсады и мэрию из-за анонимных сообщений о минировании. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщал, что с анонимами будут бороться при помощи специального спам-фильтра.