В здании Тагилстроевского суда в Нижнем Тагиле произошел пожар

Пожар начался около двух часов дня на втором этаже здания. На место прибыла усиленная бригада МЧС, две автовышки и восемь автоцистерн. Причиной возгорания стал неисправный кулер. В результате пострадали мебель, канцелярские принадлежности. Персонал был вовремя эвакуирован.