В здании Тагилстроевского суда в Нижнем Тагиле произошел пожар
Сегодня, 16:01ПроисшествияФото: «ЧП Нижний Тагил»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле, в здании суда Тагилстроевского района произошло возгорание. На место пожара вызвана усиленная группа МЧС в количестве 23 человек, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар начался около двух часов дня на втором этаже здания. На место прибыла усиленная бригада МЧС, две автовышки и восемь автоцистерн. Причиной возгорания стал неисправный кулер. В результате пострадали мебель, канцелярские принадлежности. Персонал был вовремя эвакуирован.
Пламя было локализовано на площади полутора квадратных метров, но пока работы по тушению продолжаются.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей