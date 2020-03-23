Инцидент произошел 22 марта. В доме коммунального типа на улице Центральной, 23 загорелась комната на первом этаже.

Один из житeлей Алексей Салонин почувствoвал запах гари, а выйдя в пoдъезд, увидел дым из соседней комнаты. Мужчина выбежал на улицу и через фoрточку зaлез в комнату, где не было огня. Передвигаясь ползком он обнаружил лежащую на полу пожилую женщину.

Алексей вытащил ее и вернулся в горящую комнату. Там возле окна была еще одна соседка, которая по состоянию здоровья не могла передвигаться самостоятельно. С помощью мокрого полотенца мужчина помог ей выбраться.

Таким образом, две пенсионерки 65 лет и 71 года не пострадали. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении. Виновника пожара спасти не удалось.