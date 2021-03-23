89 млн требует через суд госкорпорация от госпитяля Тетюхина в Нижнем Тагиле

Более 89 миллионов рублей требует Корпорация развития Среднего Урала от госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск 2 апреля.

Суд потребовал от госпиталя Тетюхина предоставить документы, подтверждающие оплату займа на строительство. В 2013 году средства были заимствованы через КРСУ, пишет «Федерал Пресс». Отмечается, что на строительство ушло пять миллиардов рублей. Из них 1,2 миллиарда было выделено из бюджета Свердловской области. Напомним, 2 марта сообщалось, что сотрудники госпиталя Тетюхина обратились к губернатору Свердловской области с письмом. Медики попросили главу региона обеспечить медицинское учреждение государственными заказами. Медики жалуются Куйвашеву на отсутствие квот у госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле

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