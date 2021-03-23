89 млн требует через суд госкорпорация от госпитяля Тетюхина в Нижнем Тагиле

Суд потребовал от госпиталя Тетюхина предоставить документы, подтверждающие оплату займа на строительство. В 2013 году средства были заимствованы через КРСУ, пишет «Федерал Пресс».
Отмечается, что на строительство ушло пять миллиардов рублей. Из них 1,2 миллиарда было выделено из бюджета Свердловской области.
Напомним, 2 марта сообщалось, что сотрудники госпиталя Тетюхина обратились к губернатору Свердловской области с письмом. Медики попросили главу региона обеспечить медицинское учреждение государственными заказами.