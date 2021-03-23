9-летняя девочка погибла под колесами иномарки в Екатеринбурге

Происшествие случилось 22 марта в 17.20, сообщили E1 в отделении пропаганды ГИБДД.
Там объяснили, что водитель Nissan, двигаясь со стороны улицы Индустрии в направлении улицы Ломоносова, допустил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу. В результате девятилетняя девочка скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.
Девочка, как сообщили в ведомстве, возвращалась домой с прогулки. Несмотря на то, что пешеходный переход находился неподалеку от места происшествия, девочка решила перебежать дорогу. Водителем автомобиля оказалась 33-летняя женщина, которая ранее ни разу не привлекалась за нарушение ПДД.
Она пояснила, что ехала со скоростью 50-60 километров в час. Впереди двигалась Lada Priora, которая начала вилять на дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель начала тормозить. Ребенок выскочил, по ее словам, на дорогу неожиданно.
Сотрудники ГИБДД проведут проверку в школе, где училась девочка. Там выяснят, рассказывали ли детям правила поведения на дороге.