9-летняя девочка с головой провалилась под лед на Городском пруду в Екатеринбурге

9-летняя девочка с головой провалилась под лед на Городском пруду в Екатеринбурге

Сегодня, 22:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Девятилетняя девочка с головой ушла под лед на Городском пруду в Екатеринбурге.

По словам свидетеля происходящего, пострадавшая шла в компании подружки, но увидев, что девочка с головой упала в воду, та убежала.

Видимо, в шоке схватилась за лед и сама смогла вылезти обратно, рассказал Е1 охранник ближайшего бизнес-центра.

Он подбежал к девочке и увел ее в здание, чтобы ребенок мог согреться. Как стало известно, мама была на работе, а отца у девочки нет. Телефон же утонул в пруду. После девочка смогла вспомнить номер 13-летнего брата. Он должен был ее забрать.

И я целый день в окно вижу, как люди ходят от ДИВСа в эту сторону. Это массово, кто-нибудь так не выберется. Старушка какая-нибудь,отметил мужчина.

Напомним, 5 февраля в Екатеринбурге другой местный житель провалился под лед на Городском пруду. Он также сумел выбраться самостоятельно.

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Екатеринбург
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Свердловская областьпрудледЕкатеринбург
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