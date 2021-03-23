9-летняя девочка с головой провалилась под лед на Городском пруду в Екатеринбурге

По словам свидетеля происходящего, пострадавшая шла в компании подружки, но увидев, что девочка с головой упала в воду, та убежала.
Видимо, в шоке схватилась за лед и сама смогла вылезти обратно, рассказал Е1 охранник ближайшего бизнес-центра.
Он подбежал к девочке и увел ее в здание, чтобы ребенок мог согреться. Как стало известно, мама была на работе, а отца у девочки нет. Телефон же утонул в пруду. После девочка смогла вспомнить номер 13-летнего брата. Он должен был ее забрать.
И я целый день в окно вижу, как люди ходят от ДИВСа в эту сторону. Это массово, кто-нибудь так не выберется. Старушка какая-нибудь,отметил мужчина.
Напомним, 5 февраля в Екатеринбурге другой местный житель провалился под лед на Городском пруду. Он также сумел выбраться самостоятельно.