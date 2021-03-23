Из-за гибели 23-летней свердловчанки под колесами поезда возбуждено уголовное дело

Уголовное дело заведено по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сотрудники правоохранительных органов проверили записи с камер видеонаблюдения, а также провели допрос очевидцев и работников локомотивной бригады. Предполагается, что на данный момент дело является безфигурантным.
Брат погибшей рассказал, что в скором времени семья получит личные вещи девушки. На данный момент родные планируют подавать иск к Свердловской железной дороге о компенсации морального вреда.
Изначально мы не планировали этого делать. Но хочется, чтобы железная дорога понесла ответственность. У нас есть шанс возместить траты на похороны и услуги адвоката,рассказал «КП-Екатеринбург» брат погибшей.
Напомним, инцидент произошел 13 февраля. Свердловчанка переходила железнодорожные пути перед близко идущим поездом. При этом машинист подал ей сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм девушка скончалась.