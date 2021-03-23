Из-за гибели 23-летней свердловчанки под колесами поезда возбуждено уголовное дело

Из-за гибели 23-летней свердловчанки под колесами поезда возбуждено уголовное дело

Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
После гибели под колесами грузового поезда 23-летней девушки следственное управление на транспорте по УрФО возбудило уголовное дело. Инцидент произошел 13 февраля на станции поселка Билимбай.

Уголовное дело заведено по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сотрудники правоохранительных органов проверили записи с камер видеонаблюдения, а также провели допрос очевидцев и работников локомотивной бригады. Предполагается, что на данный момент дело является безфигурантным.

Брат погибшей рассказал, что в скором времени семья получит личные вещи девушки. На данный момент родные планируют подавать иск к Свердловской железной дороге о компенсации морального вреда.

Изначально мы не планировали этого делать. Но хочется, чтобы железная дорога понесла ответственность. У нас есть шанс возместить траты на похороны и услуги адвоката,рассказал «КП-Екатеринбург» брат погибшей.

Напомним, инцидент произошел 13 февраля. Свердловчанка переходила железнодорожные пути перед близко идущим поездом. При этом машинист подал ей сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм девушка скончалась.

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