От передозировки наркотиков скончался 15-летний школьник в Среднеуральске - СМИ

Происшествие случилось 22 марта. Прибывшая в квартиру молодого человека бригада «скорой» констатировала смерть.
Предварительно установлено, что 15-летний ребенок находился в состоянии наркотического опьянения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.
Отмечается, что ребенок является учеником школы-интерната. Он воспитывался в полной семье. На учете отдела по делам несовершеннолетних не состоял.
Напомним, 19 марта сообщалось, что 16-летняя школьница из Новоуральска покончила с собой. Тело обнаружила мать погибшей девушки в квартире на улице Мамина Сибиряка. Женщина сразу же обратилась по телефону в «скорую», но приехавшие врачи констатировали смерть несовершеннолетней.