От передозировки наркотиков скончался 15-летний школьник в Среднеуральске - СМИ

Напомним, 19 марта сообщалось, что 16-летняя школьница из Новоуральска покончила с собой. Тело обнаружила мать погибшей девушки в квартире на улице Мамина Сибиряка. Женщина сразу же обратилась по телефону в «скорую», но приехавшие врачи констатировали смерть несовершеннолетней.