От передозировки наркотиков скончался 15-летний школьник в Среднеуральске - СМИ

От передозировки наркотиков скончался 15-летний школьник в Среднеуральске - СМИ

Сегодня, 18:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
15-летний подросток умер от передозировки наркотиков в Среднеуральске. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

Происшествие случилось 22 марта. Прибывшая в квартиру молодого человека бригада «скорой» констатировала смерть.

Предварительно установлено, что 15-летний ребенок находился в состоянии наркотического опьянения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что ребенок является учеником школы-интерната. Он воспитывался в полной семье. На учете отдела по делам несовершеннолетних не состоял.

Напомним, 19 марта сообщалось, что 16-летняя школьница из Новоуральска покончила с собой. Тело обнаружила мать погибшей девушки в квартире на улице Мамина Сибиряка. Женщина сразу же обратилась по телефону в «скорую», но приехавшие врачи констатировали смерть несовершеннолетней.

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