Отключился энергоблок атомной электростанции под Екатеринбургом

Отключился энергоблок атомной электростанции под Екатеринбургом

Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: Пресс-служба НО РАО Росатом
По неустановленным причинам отключился энергоблок Белоярской атомной электростанции.

Происшествие случилось 23 марта в 14.00. Четвертый энергоблок отключился из-за автоматической сработавшего механизма защиты. Третий энергоблок функционирует согласно штатному режиму.

Отклонений от пределов безопасной эксплуатации не наблюдается. Уровень радиации находится в пределах нормы, сообщает пресс-служба Росатома.

В настоящий момент устанавливаются причины происшествия. Подобный инцидент с этим же энергоблоком произошел 18 августа 2019 года.

Первый энергоблок на Белоярской АЭС был введен в эксплуатацию в 1964 году. В настоящий момент, первый и второй энергоблоки выработали свой ресурс и полностью остановлены.

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