Отключился энергоблок атомной электростанции под Екатеринбургом

Происшествие случилось 23 марта в 14.00. Четвертый энергоблок отключился из-за автоматической сработавшего механизма защиты. Третий энергоблок функционирует согласно штатному режиму.
Отклонений от пределов безопасной эксплуатации не наблюдается. Уровень радиации находится в пределах нормы, сообщает пресс-служба Росатома.
В настоящий момент устанавливаются причины происшествия. Подобный инцидент с этим же энергоблоком произошел 18 августа 2019 года.
Первый энергоблок на Белоярской АЭС был введен в эксплуатацию в 1964 году. В настоящий момент, первый и второй энергоблоки выработали свой ресурс и полностью остановлены.