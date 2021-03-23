Погоню со стрельбой по колесам устроили полицейские на уральской трассе (ВИДЕО)

Действие произошло на 20-м километре Режевского тракта. Сотрудники ГИБДД Березовского увидели нарушение правил водителем автомобиля Lada Largus, он не был пристегнут ремнем безопасности. На требование сотрудников ГИБДД мужчина не остановился и увеличил скорость, сообщает Е1.
Полицейские начали преследование. Не остановился водитель и после предупредительного выстрела. Далее выстрелы были произведены по колесам движущегося автомобиля. Пуля пробила колесо и водитель затормозил.
Во время движения водитель игнорировал требования сотрудников ГИБДД и нарушал правила движения, чем создавал угрозу для жизни людей. Чтобы остановить его, сотрудники ГИБДД решили стрелять по колесам. Они выбрали безопасный участок дороги и открыли огонь,комментирует пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
В результате задержания выяснено, что в машине находилось кроме водителя два пассажира. Все они были в алкогольном опьянении. Водитель ранее лишался прав за вождение в пьяном виде.
45-летний мужчина будет наказан за невыполнение требования об остановке транспортного средства. Также будут составлены протоколы за нарушение правил применения ремней безопасности, за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Нарушителю грозят крупные штрафы и лишение прав. Кроме того, за езду после лишения прав он может быть привлечен к аресту на 14 суток.
Напомним, 9 марта произошла погоня из семи полицейских автомобилей за легковушкой в Екатеринбурге. Сотрудникам ГИБДД пришлось открыть стрельбу по колесам машины нарушителя.