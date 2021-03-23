Пошутившему о «бомбе» в колледже студенту из Нижнего Тагила грозит до 5 лет тюрьмы

Сообщение о возможном происшествии в колледже поступило в дежурную часть в 10.20. На место была направлена следственно-оперативная группа, пожарные, бригада спасателей, скорая помощь и ГИБДД, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
В учреждении была проведена проверка — исследованы все кабинеты учебного корпуса и комнаты общежития, но подозрительных предметов не было обнаружено. Студенты и преподаватели вернулись к занятиям через два часа.
Студент был задержан полицией. Он объяснил, что поспорил с одногруппниками и позвонил на вахту. После пары он вышел на улицу с одногруппниками. Один из них спросил, может ли молодой человек позвонить в полицию и сообщить о бомбе. Парень сделал это, не задумываясь о последствиях.
После этого студень пошел на занятия, а уже через 15 минут у здания собрались все экстренные службы. В результате были эвакуированы 300 учеников и 15 преподавателей.
В отношении парня заведено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.