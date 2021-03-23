Пошутившему о «бомбе» в колледже студенту из Нижнего Тагила грозит до 5 лет тюрьмы

Студент был задержан полицией. Он объяснил, что поспорил с одногруппниками и позвонил на вахту. После пары он вышел на улицу с одногруппниками. Один из них спросил, может ли молодой человек позвонить в полицию и сообщить о бомбе. Парень сделал это, не задумываясь о последствиях.