Данные более тысячи пользователей «Яндекс.Еда» в Нижнем Тагиле попали в сеть

На специально созданной карте указаны имена клиентов, адреса их проживания и номера телефонов. У некоторых из них прописаны даже номера квартир. Кроме того, можно посмотреть, какая сумма была потрачена в сервисе за последние шесть месяцев.
Больше всего пользователей из Нижнего Тагила находятся в центре города и на Вагонке. Там утекли данные 450 и 340 человек соответственно.
Один из тагильчан Владимир, чьи данные оказались слитыми, заявил, что указанным номером телефона уже давно не пользуется.
Мне повезло, что это — старый номер, который я потерял, когда жил в Беларуси. То есть я пользуюсь этим аккаунтом, но номера уже нет, рассказал TagilCity.ru Владимир.
Он добавил, что у него раскрытыми оказались два адреса. Второй находится в Екатеринбурге.
Ситуация однозначно неприятная, но не думаю, что я кому-то нужен из-за потраченных полутора тысяч рублей за пол года.Телефон — не актуален, а адрес, думаю, можно найти ещё в в каком-то справочнике, подытожил Владимир.
О том, что данные слиты в сеть, заявили в самой компании «Яндекс». Всем клиентам разосланы письма. Компания в связи с этим решила в три раза сократить число сотрудников, у которых есть доступ к конфиденциальной информации.
На данный момент сервис уже заблокирован и информацию посмотреть не удастся.
В пресс-службе компании заявили, что утечка не коснулась данных банковских карт и регистрационных данных, логинов и паролей. В компании также рассказали, что в отношении виновного будут приняты меры и заявление уже подано в правоохранительные органы.