Екатеринбуржец без денег пытался уехать домой между вагонами поезда

Екатеринбуржец без денег пытался уехать домой между вагонами поезда
Екатеринбуржец без денег пытался уехать домой между вагонами поезда
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: pixabay.com
Мужчина хотел добраться из Тюменской области в Екатеринбург между вагонами грузового поезда, но его сняли и забрали в полицию.

Инцидент произошел накануне в Тюменской области. 48-летний житель Екатеринбурга пытался добраться домой экстремальным способом: между вагонами грузового cостава.

Мужчину заметили, когда поезд отправился со станции Ишим. О нем сразу же сообщили в полицию.

На станции Голышманово путешествие оборвалось и завершилось в линейном отделе полиции.

Стражам порядка екатеринбуржец рассказал, что подрабатывал в Ишиме. Между вагонами он хотел бесплатно вернуться домой в Екатеринбург, информирует пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте.

Жителя столицы Урала привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле могут подорожать поездки в такси.

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Екатеринбург
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