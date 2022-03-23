Екатеринбуржец без денег пытался уехать домой между вагонами поезда

Мужчина хотел добраться из Тюменской области в Екатеринбург между вагонами грузового поезда, но его сняли и забрали в полицию.

Инцидент произошел накануне в Тюменской области. 48-летний житель Екатеринбурга пытался добраться домой экстремальным способом: между вагонами грузового cостава. Мужчину заметили, когда поезд отправился со станции Ишим. О нем сразу же сообщили в полицию. На станции Голышманово путешествие оборвалось и завершилось в линейном отделе полиции. Стражам порядка екатеринбуржец рассказал, что подрабатывал в Ишиме. Между вагонами он хотел бесплатно вернуться домой в Екатеринбург, информирует пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте. Жителя столицы Урала привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте. Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле могут подорожать поездки в такси.

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