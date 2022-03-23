Екатеринбуржец без денег пытался уехать домой между вагонами поезда

Инцидент произошел накануне в Тюменской области. 48-летний житель Екатеринбурга пытался добраться домой экстремальным способом: между вагонами грузового cостава.
Мужчину заметили, когда поезд отправился со станции Ишим. О нем сразу же сообщили в полицию.
На станции Голышманово путешествие оборвалось и завершилось в линейном отделе полиции.
Стражам порядка екатеринбуржец рассказал, что подрабатывал в Ишиме. Между вагонами он хотел бесплатно вернуться домой в Екатеринбург, информирует пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте.
Жителя столицы Урала привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения на транспорте.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле могут подорожать поездки в такси.