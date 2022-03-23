Родственники найденной на Вагонке пожилой женщины разыскиваются в Нижнем Тагиле

Женщину подобрали на улице. Она не помнит ничего, кроме своего имени, называет себя Алевтиной. Нам необходимо передать ее родственникам, так как в больнице она долго оставаться не может, рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.