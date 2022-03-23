Родственники найденной на Вагонке пожилой женщины разыскиваются в Нижнем Тагиле

Женщина называет себя Алевтиной, на вид ей около 70 лет. Сейчас она находится в одном из медучреждений города.
Женщину подобрали на улице. Она не помнит ничего, кроме своего имени, называет себя Алевтиной. Нам необходимо передать ее родственникам, так как в больнице она долго оставаться не может, рассказал журналисту TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.
Если вы узнали эту женщину и можете сообщить информацию о ее родственниках, просьба обратиться по телефонам в ориентировке.
Напомним, в Нижнем Тагиле пропала и была найдена живой 49-летняя женщина, у которой проблемы с памятью. Она ушла из дома на Вагонке, а обнаружили ее спустя четыре дня в центре города.