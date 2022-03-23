Школьник в Свердловской области избил и ограбил продавщицу

Школьник в Свердловской области избил и ограбил продавщицу
Школьник в Свердловской области избил и ограбил продавщицу
Сегодня, 18:14ПроисшествияФото: pixabay.com
Юноша ударил женщину предметом, похожим на молоток, и забрал из кассы 4 тысячи рублей и несколько пачек сигарет

ЧП произошло в селе Байкалово Свердловской области. Кадры жестокого нападения на продавщицу появились в Сети. На них видно, что юноша стоит рядом с женщиной у витрины с заморозкой, а потом внезапно начинает наносить ей удары по голове.

Оставив женщину на полу, школьник забрал из кассы около 4 тысяч рублей и несколько пачек сигарет.

Продавщицу госпитализировали. По предварительным данным, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы, пишет Е1.

Выяснилось, у нападавшего был сообщник – его ровесник. Пока подросток грабил магазин, его приятель стоял у входа и следил за обстановкой.

Обоих задержали по горячим следам. Оба школьника воспитываются в неполных семьях. Совершивший нападение на продавщицу парень состоит на учете в ПДН за появление в общественных местах в нетрезвом виде.

Подростки признали вину. Нападавшему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос о мере пресечения его приятелю.

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