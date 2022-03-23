Школьник в Свердловской области избил и ограбил продавщицу

ЧП произошло в селе Байкалово Свердловской области. Кадры жестокого нападения на продавщицу появились в Сети. На них видно, что юноша стоит рядом с женщиной у витрины с заморозкой, а потом внезапно начинает наносить ей удары по голове.
Оставив женщину на полу, школьник забрал из кассы около 4 тысяч рублей и несколько пачек сигарет.
Продавщицу госпитализировали. По предварительным данным, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы, пишет Е1.
Выяснилось, у нападавшего был сообщник – его ровесник. Пока подросток грабил магазин, его приятель стоял у входа и следил за обстановкой.
Обоих задержали по горячим следам. Оба школьника воспитываются в неполных семьях. Совершивший нападение на продавщицу парень состоит на учете в ПДН за появление в общественных местах в нетрезвом виде.
Подростки признали вину. Нападавшему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Решается вопрос о мере пресечения его приятелю.