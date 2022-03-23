У погибшей свердловчанки в ДТП с месячным младенцем остались трое детей

У погибшей свердловчанки в ДТП с месячным младенцем остались трое детей
У погибшей свердловчанки в ДТП с месячным младенцем остались трое детей
Сегодня, 14:45ПроисшествияФото: 1MI
У женщины, которая погибла в аварии на трассе Талица-Тугулым 22 марта, остались трое детей. Вместе с ней в ДТП погиб месячный младенец.

Утром 22 марта Reno выехала на встречную полосу, где врезалась в Ford. В результате скончалась 41-летняя жительница Талицы Елена Макарова и месячный младенец. Они ехали на заднем сидении.

Травмы получили водитель и еще один пассажир Reno. Они госпитализированы в Талицкую больницу. Туда же доставлена и водитель Ford.

Известие о кончине девушки стало громкой новостью в городе. Трое детей остались без мамы, рассказала знакомая погибшей. Она также сообщила, что девушка работала ранее в пожарной части, пишет «КП-Екатеринбург».

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Свердловская областьсмертьдтпТалица
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