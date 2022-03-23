Жительница Новоуральска вложила 1,2 млн в «жилищную программу» и осталась без денег

Жительница Новоуральска вложила 1,2 млн в «жилищную программу» и осталась без денег
Жительница Новоуральска вложила 1,2 млн в «жилищную программу» и осталась без денег
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: 1MI
Жительница Новоуральска лишилась 1,2 миллиона рублей после того, как вложила их в якобы жилищную программу с хорошей прибылью.

55-летняя женщина увидела в интернете ролик о том, что вложив 1,2 миллиона рублей в жилищную программу, уже через полгода можно получить прибыль в три миллиона рублей. Это завлекло женщину и она оставила заявку на участие.

Вскоре ей перезвонил мужчина. Он представился финансовым аналитиком и уговорил сделать выгодный вклад. В результате женщина отдала свои сбережения и оформила кредит. Через шесть месяцев она решила забрать деньги, надеясь увидеть прибыль. Однако снять средства она не смогла, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

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