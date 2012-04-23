«И тебя вылечат», - в Нижнем Тагиле в психушку доставили человека, угрожавшего взорвать дом (ФОТО)

Женщина сообщила, что неадекватный человек постоянно конфликтует с соседями, на прошлой неделе его доставляли в полицию из-за того, что он разбил стекла в одной из квартир дома. Сейчас же он особенно агрессивен и уже сорвал лестницу, которая ведет на чердак.

На место происшествия были направлены все экстренные службы, ГБР и следственно-оперативная группа, а также участковые уполномоченные, рассказывает заместитель начальника отдела полиции № 16 подполковник Николай Комаров. Правоохранителей встретили обеспокоенные жильцы, которые рассказали, что Павел постоянно пьет и доставляет много неприятностей соседям своим буйным и неадекватным поведением. А газовики тем временем отключили подачу газа в квартиру Павла.

Как рассказывают в пресс-службе Нижнетагильского УМВД, после объяснения с полицейскими буйный сосед был передан психиатрической бригаде и доставлен в психиатрическую больницу. После установления медицинскими работниками диагноза будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Фото предоставлено пресс-службой Нижнетагильского УМВД