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«И тебя вылечат», - в Нижнем Тагиле в психушку доставили человека, угрожавшего взорвать дом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«И тебя вылечат», - в Нижнем Тагиле в психушку доставили человека, угрожавшего взорвать дом (ФОТО)

23 апреля 2012, 09:54Происшествия
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