Находчивый наркобарыга из Нижнего Тагила рассказал, что героин – это сахар, а деньги от его продажи он нашел в подъезде (ВИДЕО)

Про адрес, по которому велась торговля героином, фондовцам было известно, но теперь представился случай разоблачить наркобарыгу. Случаем этим оказалось обращение родителей одного из тагильских наркоманов, которые уже не знали, что делать с сыном, рассказал руководитель приемной фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле Евгений Хабаров. Сотрудники фонда забрали его к себе в реабилитационный центр, а заодно и выяснили у наркомана, у кого он приобретает героин.

Оказалось, что наркотик продает некий Дмитрий Дмитриев, проживающий по адресу Выйская, 27. Правоохранителям удалось задержать наркоторговца с товаром при себе. Правда, Дмитрий, не сразу вспомнивший даже год своего рождения (молодой человек был в состоянии наркотического опьянения), начал рассказывать наркоборцам такую чепуху, которую сам же через некоторое время и забывал.

По версии Дмитрия, он ничем не торгует, а героин, заботливо расфасованный в кусочки фольги и уложенный в пластмассовые «яйца» от киндер-сюрпризов, на самом деле сахар. Что будет делать с расфасованным сахаром, молодой человек пока не придумал. А изъятые деньги он частично взял у бабушки, а остальные нашел в подъезде. И вообще, Дмитрий – человек тяжело больной. «У меня туберкулез, я ВИЧ-инфицирован и еще у меня вирусный гепатит», - рассказал мужчина, неестественно покашливая в сторону сотрудников полиции. Конечно, в эти байки правоохранители не поверили, и в ближайшее время Дмитрий ответит за свое преступление по закону.

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