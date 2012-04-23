Огонь с подожженной сухой травы чуть не перекинулся на стройку Многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пламя перекинулось с травы, подожженной, по всей видимости, жителями поселка Горбуново, на забор, которым огорожена стройка. Когда занялся забор, испуганные жители вызвали пожарных. Благо, пожарная часть располагается в трех минутах езды от объекта, поэтому огнеборцы приехали очень быстро. Над тушением пламени трудились три сотрудника МЧС и одна единица техники. За пятнадцать минут огонь, хорошо разгоравшийся от сухой травы и старого забора, был потушен.