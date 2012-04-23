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Огонь с подожженной сухой травы чуть не перекинулся на стройку Многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Огонь с подожженной сухой травы чуть не перекинулся на стройку Многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 апреля 2012, 11:03Происшествия
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