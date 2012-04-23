Пенсионерку жестоко ограбил молодой парень (ФОТО)

В руках у пенсионерки была сумка, которую и выхватилграбитель. Вытряхнув содержимое на пол, он нашел около тысячи рублей. Но,видимо, этого было мало, потому что злоумышленник бросился в кухню, где схватилнож.

Пока молодой мужчина (на вид ему женщина дала примерно 25лет) оставил пенсионерку в коридоре, она успела выбежать на лестничную клетку ипобежала вниз с криками о помощи. В это время грабитель пронесся мимо, сильнооттолкнув ее.

По данным пресс-службы МВД «Нижнетагильское», преступление было совершено на Газетной 30 в середине дня,поэтому нашлись очевидцы, со слов которых был составлен фоторобот нападавшего. Оперативнаягруппа взяла отпечатки пальцев с найденного в коридоре ножа. Сейчас ведетсярасследование.