Пенсионерку жестоко ограбил молодой парень (ФОТО)
23 апреля 2012, 14:49Происшествия
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72-летнюю пенсионерку ограбил молодой парень. Это произошло, когда женщина поднялась к себе на второй этаж и открыла квартиру. Шедший следом парень грубо втолкнул ее внутрь, стал кричать и требовать деньги.
В руках у пенсионерки была сумка, которую и выхватилграбитель. Вытряхнув содержимое на пол, он нашел около тысячи рублей. Но,видимо, этого было мало, потому что злоумышленник бросился в кухню, где схватилнож.
Пока молодой мужчина (на вид ему женщина дала примерно 25лет) оставил пенсионерку в коридоре, она успела выбежать на лестничную клетку ипобежала вниз с криками о помощи. В это время грабитель пронесся мимо, сильнооттолкнув ее.
По данным пресс-службы МВД «Нижнетагильское», преступление было совершено на Газетной 30 в середине дня,поэтому нашлись очевидцы, со слов которых был составлен фоторобот нападавшего. Оперативнаягруппа взяла отпечатки пальцев с найденного в коридоре ножа. Сейчас ведетсярасследование.
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