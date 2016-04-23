В пятницу в Нижнем Тагиле на Красном Камне произошел пожар. Есть пострадавший

Пожар охватил 2 кв. м. Пострадавший - хозяин квартиры, мужчина 1954 г. р., отравился угарным газом. Он был госпитализирован в Нижнетагильский токсикоцентр. По предварительной версии, возгорание произошло по вине владельца квартиры, из-за непогашенной сигареты.

В ликвидации пожара участвовало 6 человек, было задействовано 3 пожарных машины. Размер ущерба устанавливается, ведется проверка.

22 апреля, помимо этого, было зафиксировано ещё два загорания. Горела прошлогодняя трава по Уральскому пр. у домов 55 и 65. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м.

Редакция TagilCity.ru напоминает, что за последнее время участились случаи пожаров. За прошлые выходные было зафиксировано 21 возгорание сухой травы. А в конце марта на Вагонке загорелась квартира, предположительно из-за попавшего на балкон окурка.

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