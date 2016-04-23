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Во время сильнейшего паводка под Нижним Тагилом в саду «Шахтёр» погиб мужчина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Во время сильнейшего паводка под Нижним Тагилом в саду «Шахтёр» погиб мужчина

23 апреля 2016, 14:45ПроисшествияМарина
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