Во время сильнейшего паводка под Нижним Тагилом в саду «Шахтёр» погиб мужчина

Как рассказали АН «Между строк» в спасательной службе, их сотрудники ездили в посёлок, но никого в доме не нашли. Тело погибшего позже обнаружил сторож сада «Шахтёр», недалеко от мусорки.

В минувшие выходные было затоплено более 250 садовых участков. Среди них оказались и сады в посёлке Песчаный. На сегодняшний день уровень воды существенно снизился. Несмотря на это, сады всё ещё находятся в зоне затопления.

По другой версии мужчина не утонул. Тело мужчины было обнаружено на брёвнах. Его знакомые предполагают, что у него не выдержало сердце.

Видимо, течением его сбило с ног или что-то в этом роде, сейчас сказать сложно. Вода, конечно, немного спала, но её уровень по-прежнему ещё высок. Но на эти брёвна он смог выкарабкаться. Думаю, что у него сердце не выдержало предположил в разговоре с журналистом АН «Между строк» председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Шахтёр».

Муниципальное управление МВД «Нижнетагильское» проводит проверку по данному факту.

Редакция TagilCity.ru просит тагильчан быть предельно осторожными.