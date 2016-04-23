Во время сильнейшего паводка под Нижним Тагилом в саду «Шахтёр» погиб мужчина
В пятницу в городскую службу спасения обратилась тагильчанка. Она сообщила о том, что у неё пропал муж. Женщина рассказала, что он выпивал с друзьями, а после решил отправиться на свой дачный участок в посёлке Песчаный.
Как рассказали АН «Между строк» в спасательной службе, их сотрудники ездили в посёлок, но никого в доме не нашли. Тело погибшего позже обнаружил сторож сада «Шахтёр», недалеко от мусорки.
В минувшие выходные было затоплено более 250 садовых участков. Среди них оказались и сады в посёлке Песчаный. На сегодняшний день уровень воды существенно снизился. Несмотря на это, сады всё ещё находятся в зоне затопления.
По другой версии мужчина не утонул. Тело мужчины было обнаружено на брёвнах. Его знакомые предполагают, что у него не выдержало сердце.
Видимо, течением его сбило с ног или что-то в этом роде, сейчас сказать сложно. Вода, конечно, немного спала, но её уровень по-прежнему ещё высок. Но на эти брёвна он смог выкарабкаться. Думаю, что у него сердце не выдержало предположил в разговоре с журналистом АН «Между строк» председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Шахтёр».
Муниципальное управление МВД «Нижнетагильское» проводит проверку по данному факту.
Редакция TagilCity.ru просит тагильчан быть предельно осторожными.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru