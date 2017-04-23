Автоледи на иномарке совершила наезд на пенсионерку на Эльмаше в Екатеринбурге (ФОТО)
23 апреля 2017, 09:30Происшествия
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В Екатеринбурге автоледи на «Чери Тигго» совершила наезд на пенсионерку, переходившую ул. Космонавтов по зебре.
Сюжеты: Екатеринбург
Автолюбительница утверждает, что пожилая женщина переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Женщина-пешеход госпитализирована с ЧМТ и переломом грудной клетки.
Как пишет Е1, на место ДТП прибыли полицейские, которые установят точную картину произошедшего.
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Фото: Е1
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