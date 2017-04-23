Пьяный водитель снес ограждение и избил прохожего на улице Восточной в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
23 апреля 2017, 09:45Происшествия
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21 апреля в Екатеринбурге в темное время суток водитель «Субару» снес ограждение и избил пешехода. Очевидцы сообщают, что автолюбитель был пьян.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, мужчина совершал поворот и не справился с управлением. Как говорит сам водитель, он не заметил красный сигнал светофора, а потом пытался уйти от столкновения. С ним ехали еще двое пассажиров, которые тоже были сильно пьяны.
Очевидцы начали снимать на телефон последствия ДТП. Это разозлило водителя и его товарищей, которые начали нападать на прохожих и забирать телефоны. Завязалась драка.
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Фото: Е1
Проезжавшая мимо скорая оказала помощь участникам ДТП. Потерпевшие прохожие написали на хулигана заявление в полицию. Во всех обстоятельствах инцидента предстоит разобраться правоохранителям.
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