Спасатель и житель коллективного сада получили ожоги при пожаре в Екатеринбурге (ФОТО)

Ночью с 22 на 23 апреля в садовом товариществе в Екатеринбурге произошел пожар, который 19 огнеборцев тушили в течение четырех часов. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной диспетчерской службы в 00:26.

Один из домов коллективного сада сгорел полностью. Огонь также повредил надворные постройку и кровлю крыши рядом стоящего дома, где тоже начался пожар.

Во втором доме при взрыве баллона с газом получил ожог лица один из спасателей. Местный житель получил более серьезные травмы: для него была вызвана машина скорой помощи. Сам он передвигаться не мог.

Пять единиц пожарной техники и 19 огнеборцев тушили пожар четыре часа. Площадь распространения огня составила 150 кв. м., по данным МЧС Свердловской области.

Фото: Е1.RU

В 04:30 с пожаром справились полностью. Пожарные произвели проливку и разбор сгоревших конструкций, сообщает Е1.RU.