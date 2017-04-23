Труп новорожденного ребенка обнаружили местные жители за автобусной остановкой на Елизаветинском шоссе
23 апреля 2017, 10:00Происшествия
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На Елизаветинском шоссе в Екатеринбурге за остановкой общественного транспорта нашли тело мертвого младенца.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, страшную находку обнаружили местные дети, которые играли за остановкой. На место инцидента приехала полиция, которая начала проводить поквартирный обход ближайших домов. Правоохранителям необходимо выяснить, проживали ли поблизости беременные.
Сообщается, что признаков насильственной смерти нет, но труп ребенка отправлен на экспертизу.
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