Воспламенение сухой травы на полях стало причиной нескольких пожаров под Екатеринбургом (ФОТО, ВИДЕО)

22 апреля пожарные весь день, вплоть до поздней ночи, тушили очаги возгорания на нескольких гектарах полей, охваченных пламенем.

К пожарам привело неосторожное обращение местных жителей с огнем. Сухая трава легко воспламеняется от нечаянно брошенного окурка, искры от зажженной спички. У нефтебазы, расположенной недалеко от места пожара, образовалось густое облако дыма, которое стояло над автотрассой.

Водители, увидев плотную дымовую завесу, разворачивали свои автомобили, не решаясь ехать дальше.

Как сообщают в МЧС Свердловской области, в Екатеринбурге подобных пожаров много. За последнее время было 20 вызовов на места подобных возгораний.

Например, в районе Верхне-Макаровского водохранилища горит лес. Площадь возгорания составляет несколько гектаров. Туда направлены дополнительные силы на ликвидацию очагов горения.

Работают подразделения МЧС и Уральского регионального поисково-спасательного отряда.

Водителям, увидевшим дым на дороге, рекомендовано снижать скорость из-за плохой видимости на трассе.

Огнеборцы продолжают работать в местах тушения пожаров, ликвидируя очаги возгорания, сообщает «Екатеринбург-Онлайн».