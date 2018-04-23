Бетонная плита упала на автомобиль в Екатеринбурге во время урагана (ФОТО)
23 апреля, 08:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала во время ураганного ветра на легковой автомобиль рухнула бетонная плита.
Сюжеты: Екатеринбург
Это произошло днём 22 апреля в микрорайоне Университетский на строительной площадке.
О случившемся рассказали очевидцы и поделились фотографиям в социальных сетях.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, подсчитывается точная сумма причинённого автовладельцу вреда, передаёт издание «Вечерний Екатеринбург».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Инцидент. Екатеринбург»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей