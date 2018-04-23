Несовершеннолетний водитель сбил насмерть чемпионку России по велоспорту
23 апреля, 06:05Происшествия
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Чемпионка России по велоспорту Лидия Плужникова стала жертвой смертельного ДТП. Она ехала на велосипеде, когда её сбил выехавший навстречу автомобиль.
21 апреля Лидия Плужникова ехала на велосипеде по одной из дорог в Архипо-Осиповке Краснодарского края.
На встречную полосу выехал автомобиль, который сбил спортсменку. По версии полиции, за рулём находился несовершеннолетний водитель, не имевший водительского удостоверения.
Как сообщают «Новые Известия», врачи пытались спасти Плужникову, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.
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