Подозреваемый в краже ноутбука тагильчанин задержан на следующий день с наркотиками

48-летний житель ГГМ обратился в полицию, чтобы сообщить о краже ноутбука. Пострадавший познакомился с грабителем на улице и предложил выпить у себя дома. Оказавшись в квартире, гость присвоил себе ноутбук хозяина.

Сотрудники опросили пострадавшего и возвращались в отдел полиции, но увидели подходящего под описание мужчину с ноутбуком. Прохожего остановили, и проверка показала, что у него был именно украденный компьютер.

В отделении была установлена личность подозреваемого. 30-летний мужчина уже неоднократно имел проблемы с полицией, поскольку родственники жаловались, что тот становится очень агрессивным в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Через день обвиняемый был вновь задержан за пьяный дебош. При нем также обнаружили 0,3 грамма наркотиков, передает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»