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Пьяная мать потеряла своего 3-летнего сына в центре Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяная мать потеряла своего 3-летнего сына в центре Екатеринбурга

23 апреля, 20:10Происшествия
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