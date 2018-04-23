Пьяная мать потеряла своего 3-летнего сына в центре Екатеринбурга
23 апреля, 20:10Происшествия
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Вечером 22 апреля в Екатеринбурге объявился отец 3-летнего мальчика, которого гуляющего без присмотра взрослых нашли в центре города.
Мужчина пришел сам после того, как прочитал об инциденте в СМИ. Он рассказал, что не видел сына и свою гражданскую жену с пятницы, 20 апреля. По словам мужчины, жена злоупотребляет спиртными напитками и нередко уходит из дома.
Ребенка нашла жительница Екатеринбурга. Он один бродил на улице Ленина. Женщина отвела мальчика в полицию, а оттуда он попал в одну из детских больниц.
Сейчас по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают местонахождение матери мальчика. После всех разбирательств будет принято процессуальное решение в отношении родителей ребенка, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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