Пьяная мать потеряла своего 3-летнего сына в центре Екатеринбурга

Мужчина пришел сам после того, как прочитал об инциденте в СМИ. Он рассказал, что не видел сына и свою гражданскую жену с пятницы, 20 апреля. По словам мужчины, жена злоупотребляет спиртными напитками и нередко уходит из дома.