Пассажирка ВАЗа погибла в результате ДТП на Кольцовском тракте

По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser врезался в остановившийся в третьем ряду автомобиль марки ВАЗ. ДТП произошло довольно стремительно, по словам очевидцев, водитель отечественного авто не успел включить аварийные сигналы.

По предварительным данным, мужчина не обеспечил постоянный контроль за машиной и допустил наезд на ВАЗ, сообщили в ГИБДД корреспондентам портала Е1.

В результате ДТП пассажирка ВАЗа скончалась на месте, водитель и пассажир авто были госпитализированы с различными травмами. Как рассказали очевидцы, пострадавшим оперативно помогли сотрудники скорой помощи, которые ехали на спецавтомобиле мимо места ДТП.