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Пассажирка ВАЗа погибла в результате ДТП на Кольцовском тракте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирка ВАЗа погибла в результате ДТП на Кольцовском тракте

Сегодня, 09:54ПроисшествияФото: Е1.ru
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