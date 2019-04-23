Пилорама горела минувшей ночью в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле 23 апреля произошел пожар на пилораме на улице Трикотажников, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре на пульт дежурного диспетчера поступило в два часа ночи, на площади 50 квадратных метров горели отходы пиломатериалов.
На место выезжали восемь единиц техники и 22 человека личного состава. Открытое горение ликвидировано в 2.56, проливка и разбор конструкций заняли полтора часа. О пострадавших не сообщается.
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