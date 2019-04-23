Пилорама горела минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Сообщение о пожаре на пульт дежурного диспетчера поступило в два часа ночи, на площади 50 квадратных метров горели отходы пиломатериалов.

На место выезжали восемь единиц техники и 22 человека личного состава. Открытое горение ликвидировано в 2.56, проливка и разбор конструкций заняли полтора часа. О пострадавших не сообщается.