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Пилорама горела минувшей ночью в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пилорама горела минувшей ночью в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:31ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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